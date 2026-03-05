Boom et Concert Bouclette Hadol

Boom et Concert Bouclette

salle polyvalente Hadol Vosges

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : 2026-05-23

14:30:00

17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les Amis de l’école vous propose une après midi musicale avec le concert les deux doigts dans la prise de Bouclette OO et une boom autour d’un gouter conviviale.

Buvette sur place

Gratuit pour les enfantsTout public

0 .

salle polyvalente Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 6 21 90 21 67 amis.ecolehadol@gmail.com

English:

Les Amis de l’école invites you to an afternoon of music with Bouclette OO’s concert Les deux doigts dans la prise, followed by a convivial afternoon snack.

Refreshments on site

Free for children

