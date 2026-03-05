Boom et Concert Bouclette Hadol
Boom et Concert Bouclette Hadol samedi 23 mai 2026.
Boom et Concert Bouclette
salle polyvalente Hadol Vosges
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
2026-05-23
Les Amis de l’école vous propose une après midi musicale avec le concert les deux doigts dans la prise de Bouclette OO et une boom autour d’un gouter conviviale.
Buvette sur place
Gratuit pour les enfantsTout public
salle polyvalente Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 6 21 90 21 67 amis.ecolehadol@gmail.com
English :
Les Amis de l’école invites you to an afternoon of music with Bouclette OO’s concert Les deux doigts dans la prise, followed by a convivial afternoon snack.
Refreshments on site
Free for children
L’événement Boom et Concert Bouclette Hadol a été mis à jour le 2026-03-05 par OT EPINAL ET SA REGION