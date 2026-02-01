Boom famille en couleurs Pagny-sur-Moselle

Boom famille en couleurs

1D rue Louis Roussel Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Une famille = une couleur, venez jouer le jeu !

Evènement organisé par la MPT au profit de l’antenne locale des Restos du Coeur.

Goûter sur place

Vente de crêpes et boissons

Participation produits d’hygiène ou alimentaires non- périssables

A partir de 4 ansTout public

1D rue Louis Roussel Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 75 64 mptpagny@orange.fr

English :

One family = one color, come and play the game!

Event organized by the MPT to benefit the local branch of Restos du Coeur.

Snacks on site

Pancakes and drinks for sale

Participation: hygiene or non-perishable food products

From 4 years old

