Boom famille en couleurs Pagny-sur-Moselle dimanche 8 février 2026.
1D rue Louis Roussel Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Une famille = une couleur, venez jouer le jeu !
Evènement organisé par la MPT au profit de l’antenne locale des Restos du Coeur.
Goûter sur place
Vente de crêpes et boissons
Participation produits d’hygiène ou alimentaires non- périssables
A partir de 4 ansTout public
1D rue Louis Roussel Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 75 64 mptpagny@orange.fr
English :
One family = one color, come and play the game!
Event organized by the MPT to benefit the local branch of Restos du Coeur.
Snacks on site
Pancakes and drinks for sale
Participation: hygiene or non-perishable food products
From 4 years old
