Boom fluo pour les 10/16 ans Espace Cultirel Saint-Michel-en-l’Herm
Boom fluo pour les 10/16 ans Espace Cultirel Saint-Michel-en-l’Herm samedi 28 mars 2026.
Boom fluo pour les 10/16 ans
Espace Cultirel Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Organisée par l’APE, Association des Parents d’Elèves du collège Les Colliberts et l’UCAM, l’Union des Commerçants Artisans de St Michel.
ONLY YOUNG PARTY La plus stylée du Sud Vendée
Goûter + boissons à volonté
ENTRÉE 9 €
Age de 10 ans à 16 ans
Dress code Fluo
Réservation obligatoire sur HelloAsso .
Espace Cultirel Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 060331594 apelescolliberts@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by APE, Association des Parents d’Elèves du collège Les Colliberts and UCAM, Union des Commerçants Artisans de St Michel.
L’événement Boom fluo pour les 10/16 ans Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud