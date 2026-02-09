Boom fluo pour les 10/16 ans Espace Cultirel Saint-Michel-en-l’Herm

Boom fluo pour les 10/16 ans Espace Cultirel Saint-Michel-en-l’Herm samedi 28 mars 2026.

Boom fluo pour les 10/16 ans

Espace Cultirel Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Organisée par l’APE, Association des Parents d’Elèves du collège Les Colliberts et l’UCAM, l’Union des Commerçants Artisans de St Michel.
ONLY YOUNG PARTY La plus stylée du Sud Vendée
Goûter + boissons à volonté
ENTRÉE 9 €
Age de 10 ans à 16 ans

Dress code Fluo

Réservation obligatoire sur HelloAsso   .

Espace Cultirel Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 060331594  apelescolliberts@gmail.com

English :

Organized by APE, Association des Parents d’Elèves du collège Les Colliberts and UCAM, Union des Commerçants Artisans de St Michel.

