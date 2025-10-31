Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Boom Halloween Saint-Rémy-du-Val

Boom Halloween Saint-Rémy-du-Val vendredi 31 octobre 2025.

Boom Halloween

Salle des fêtes Saint-Rémy-du-Val Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 21:00:00

Date(s) :
2025-10-31

L’APE du RPI de la Bienne vous invite à sa boom spéciale Halloween !
Rendez-vous, déguisés bien sûr, le vendredi 31 octobre à la salle des fêtes de Saint Rémy-du-Val.
Buvette et restauration sur place.
2€ l’entrée par enfant (1 boisson offerte et 1 sachet de bonbons)   .

Salle des fêtes Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Boom Halloween Saint-Rémy-du-Val a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Maine Saosnois