Boom Halloween Saint-Rémy-du-Val
Salle des fêtes Saint-Rémy-du-Val Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 21:00:00
2025-10-31
L’APE du RPI de la Bienne vous invite à sa boom spéciale Halloween !
Rendez-vous, déguisés bien sûr, le vendredi 31 octobre à la salle des fêtes de Saint Rémy-du-Val.
Buvette et restauration sur place.
2€ l’entrée par enfant (1 boisson offerte et 1 sachet de bonbons) .
Salle des fêtes Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
