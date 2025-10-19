Boom Haloween Tilly-sur-Seulles
Boom Haloween Tilly-sur-Seulles dimanche 19 octobre 2025.
Boom Haloween
5 Place Général de Gaulle Tilly-sur-Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Après-midi dansante, chasse au trésor pour les 3-6ans, escape game à partir de 7ans (sur réservation), maquillage.
Buvette et snack sucré sur place
5 Place Général de Gaulle Tilly-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie +33 6 78 89 58 26 apelsacrecoeur14250@gmail.com
English : Boom Haloween
Afternoon dance, treasure hunt for 3-6 year olds, escape game for 7 year olds (booking required), face painting.
Refreshment bar and sweet snacks on site
German : Boom Haloween
Tanznachmittag, Schatzsuche für Kinder von 3-6 Jahren, Escape Game für Kinder ab 7 Jahren (mit Reservierung), Schminken.
Getränke und süße Snacks vor Ort
Italiano :
Pomeriggio danzante, caccia al tesoro per bambini dai 3 ai 6 anni, gioco di fuga per bambini di 7 anni (su prenotazione), face painting.
Bar e snack dolci in loco
Espanol :
Tarde de baile, búsqueda del tesoro para niños de 3 a 6 años, juego de escape para niños de 7 años (previa reserva), pintacaras.
Bar de refrescos y aperitivos dulces in situ
L’événement Boom Haloween Tilly-sur-Seulles a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Gold Beach