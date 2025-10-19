Boom Haloween Tilly-sur-Seulles

Boom Haloween Tilly-sur-Seulles dimanche 19 octobre 2025.

Boom Haloween

5 Place Général de Gaulle Tilly-sur-Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Après-midi dansante, chasse au trésor pour les 3-6ans, escape game à partir de 7ans (sur réservation), maquillage.

Buvette et snack sucré sur place

Après-midi dansante, chasse au trésor pour les 3-6ans, escape game à partir de 7ans (sur réservation), maquillage.

Buvette et snack sucré sur place .

5 Place Général de Gaulle Tilly-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie +33 6 78 89 58 26 apelsacrecoeur14250@gmail.com

English : Boom Haloween

Afternoon dance, treasure hunt for 3-6 year olds, escape game for 7 year olds (booking required), face painting.

Refreshment bar and sweet snacks on site

German : Boom Haloween

Tanznachmittag, Schatzsuche für Kinder von 3-6 Jahren, Escape Game für Kinder ab 7 Jahren (mit Reservierung), Schminken.

Getränke und süße Snacks vor Ort

Italiano :

Pomeriggio danzante, caccia al tesoro per bambini dai 3 ai 6 anni, gioco di fuga per bambini di 7 anni (su prenotazione), face painting.

Bar e snack dolci in loco

Espanol :

Tarde de baile, búsqueda del tesoro para niños de 3 a 6 años, juego de escape para niños de 7 años (previa reserva), pintacaras.

Bar de refrescos y aperitivos dulces in situ

L’événement Boom Haloween Tilly-sur-Seulles a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Gold Beach