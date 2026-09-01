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Boom – Karaoké littéraire Montivilliers

samedi 26 septembre 2026 · Montivilliers

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:50:00
Adresse
Abbaye de Montivilliers
Ville
76290 Montivilliers
Département
Seine-Maritime
Tarif

Montivilliers

Boom – Karaoké littéraire

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:50:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

La rentrée est arrivée, et avec elle, une sélection de nouveaux romans qui font vibrer la scène littéraire !

À 10h à l’accueil de l’Abbaye, venez vous laisser surprendre par la sélection de livres faites par vos bibliothécaires autour d’un petit-déjeuner.

Ensuite, à partir de 11h, une expérience unique vous sera proposée : un karaoké littéraire.

Boom ! est le pari d’une rencontre entre un texte inédit, noir, drôle, grinçant et des chansons populaires. Entre lecture, concert improvisé, ce karaoké littéraire, imaginé et animé par Elsa Escaffre vous invite à vivre la littérature autrement. Laissez-vous porter par cette expérience collective où littérature et culture populaire s’entrelacent pour créer un moment aussi vivant qu’inattendu.

Gratuit sur inscription au 02 35 30 96 58   .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie   abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Boom – Karaoké littéraire

L’événement Boom – Karaoké littéraire Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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