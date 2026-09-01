Informations pratiques

Montivilliers

Boom – Karaoké littéraire

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:50:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La rentrée est arrivée, et avec elle, une sélection de nouveaux romans qui font vibrer la scène littéraire !

À 10h à l’accueil de l’Abbaye, venez vous laisser surprendre par la sélection de livres faites par vos bibliothécaires autour d’un petit-déjeuner.

Ensuite, à partir de 11h, une expérience unique vous sera proposée : un karaoké littéraire.

Boom ! est le pari d’une rencontre entre un texte inédit, noir, drôle, grinçant et des chansons populaires. Entre lecture, concert improvisé, ce karaoké littéraire, imaginé et animé par Elsa Escaffre vous invite à vivre la littérature autrement. Laissez-vous porter par cette expérience collective où littérature et culture populaire s’entrelacent pour créer un moment aussi vivant qu’inattendu.

Gratuit sur inscription au 02 35 30 96 58 .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Boom – Karaoké littéraire

L’événement Boom – Karaoké littéraire Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie