Boom Party Fluo-Néon

Foyer rural ESTIRAC Estirac Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’association des parents d’élèves FCPE du collège de Maubourguet organise une soirée festive ouverte à tous !

Une Boom Party avec DJ Stéphane , les participants sont invités à venir déguisés sur le thème “Fluo-Néon”.

La soirée sera rythmée par la musique, des animations et un concours de déguisements.

Un repas sera également proposé Tapas charcuterie et fromage, jambon à la broche et pommes de terre confites, et pour le dessert une tarte.

️ Pensez à apporter votre assiette, votre verre et vos couverts.

Réservations par téléphone 06 80 56 77 59

Réservation avant le 14 mars.

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Foyer rural ESTIRAC Estirac 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 56 77 59

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English :

The FCPE parents? association of the Maubourguet secondary school is organizing a festive evening open to all!

A Boom Party with DJ Stéphane, participants are invited to come dressed up on the theme of Fluo-Néon .

The evening will feature music, entertainment and a masquerade costume competition.

A meal will also be served: Tapas: charcuterie and cheese, spit-roasted ham and confit potatoes, and for dessert a tart.

?? Please bring your own plate, glass and cutlery.

? Reservations by phone: 06 80 56 77 59

? Reservations by March 14.

L’événement Boom Party Fluo-Néon Estirac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65