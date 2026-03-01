Boom Party Fluo-Néon Foyer rural Estirac
Boom Party Fluo-Néon Foyer rural Estirac vendredi 27 mars 2026.
Boom Party Fluo-Néon
Foyer rural ESTIRAC Estirac Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
L’association des parents d’élèves FCPE du collège de Maubourguet organise une soirée festive ouverte à tous !
Une Boom Party avec DJ Stéphane , les participants sont invités à venir déguisés sur le thème “Fluo-Néon”.
La soirée sera rythmée par la musique, des animations et un concours de déguisements.
Un repas sera également proposé Tapas charcuterie et fromage, jambon à la broche et pommes de terre confites, et pour le dessert une tarte.
️ Pensez à apporter votre assiette, votre verre et vos couverts.
Réservations par téléphone 06 80 56 77 59
Réservation avant le 14 mars.
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Foyer rural ESTIRAC Estirac 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 56 77 59
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English :
The FCPE parents? association of the Maubourguet secondary school is organizing a festive evening open to all!
A Boom Party with DJ Stéphane, participants are invited to come dressed up on the theme of Fluo-Néon .
The evening will feature music, entertainment and a masquerade costume competition.
A meal will also be served: Tapas: charcuterie and cheese, spit-roasted ham and confit potatoes, and for dessert a tart.
?? Please bring your own plate, glass and cutlery.
? Reservations by phone: 06 80 56 77 59
? Reservations by March 14.
L’événement Boom Party Fluo-Néon Estirac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65