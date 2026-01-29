Boom party kids déguisée Espace Convial Cholet
Boom party kids déguisée Espace Convial Cholet samedi 21 mars 2026.
Boom party kids déguisée
Espace Convial 11 Rue Victor Ménard Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Boom Party Kids jusqu’à 12 ans
L’ALPE de la Chevallerie du Puy Saint Bonnet organise une Boom Party déguisée le samedi 21 mars 2026 à partir de 15h30 à l’Espace Convivial du Puy Saint-Bonnet.
Au programme piste de danse, stand maquillage, buvette, barbe à papa, bonbons, crêpes et petite restauration.
Pour les plus adultes palets, molkky, Cornhole…
️ Pré vente sur Helloasso 3 € par enfant (1 boisson + 1 crêpe incluses) Adultes gratuits.
Ou 5 € sur place, le jour J.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents. .
Espace Convial 11 Rue Victor Ménard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 70 80 23 12 alpelachevallerie@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Boom party kids déguisée Cholet a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme du Choletais