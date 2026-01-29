Boom party kids déguisée Espace Convial Cholet

Boom party kids déguisée

Espace Convial 11 Rue Victor Ménard Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-21 15:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

L’ALPE de la Chevallerie du Puy Saint Bonnet organise une Boom Party déguisée le samedi 21 mars 2026 à partir de 15h30 à l’Espace Convivial du Puy Saint-Bonnet.

Au programme piste de danse, stand maquillage, buvette, barbe à papa, bonbons, crêpes et petite restauration.

Pour les plus adultes palets, molkky, Cornhole…

️ Pré vente sur Helloasso 3 € par enfant (1 boisson + 1 crêpe incluses) Adultes gratuits.

Ou 5 € sur place, le jour J.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents. .

Espace Convial 11 Rue Victor Ménard Cholet 49300 Maine-et-Loire

