Boom studio 54 C’du’vin La Réole

Boom studio 54

C’du’vin 98 Rue André Bénac La Réole Gironde

Début : 2026-02-08

fin : 2026-03-08

2026-02-08

Plongez dans l’ambiance mythique du Studio 54, la boîte légendaire de New York. Boules à facettes, groove irrésistible et esprit festif seront au rendez-vous pour une journée funk, soul & disco chez C’ Du Vin. .

C’du’vin 98 Rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 68 67

English : Boom studio 54

L’événement Boom studio 54 La Réole a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de l’Entre-deux-Mers