Boom studio 54 C’du’vin La Réole
Boom studio 54 C’du’vin La Réole dimanche 8 février 2026.
Boom studio 54
C’du’vin 98 Rue André Bénac La Réole Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-02-08
Plongez dans l’ambiance mythique du Studio 54, la boîte légendaire de New York. Boules à facettes, groove irrésistible et esprit festif seront au rendez-vous pour une journée funk, soul & disco chez C’ Du Vin. .
C’du’vin 98 Rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 68 67
English : Boom studio 54
