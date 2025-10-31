BOOOUHRIGNAC ! LA CAFETIERE Aurignac
BOOOUHRIGNAC !
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’After de l’Halloween…
Une soirée pour les petits et les grands fantômes. Pour se retrouver en fin de chasse aux bonbons et ensorceler le dancefloor jusqu’au boOuh de la nuit… .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
The Halloween After Party…
German :
Halloween After…
Italiano :
Il dopo festa di Halloween…
Espanol :
La fiesta de Halloween…
L’événement BOOOUHRIGNAC ! Aurignac a été mis à jour le 2025-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE