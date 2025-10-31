BOOOUHRIGNAC ! LA CAFETIERE Aurignac

BOOOUHRIGNAC ! LA CAFETIERE Aurignac vendredi 31 octobre 2025.

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-10-31 19:30:00
L’After de l’Halloween…
Une soirée pour les petits et les grands fantômes. Pour se retrouver en fin de chasse aux bonbons et ensorceler le dancefloor jusqu’au boOuh de la nuit…   .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16  lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

The Halloween After Party…

German :

Halloween After…

Italiano :

Il dopo festa di Halloween…

Espanol :

La fiesta de Halloween…

