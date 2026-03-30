Boost ton brevet ! Centre Paris’ Anim Binet PARIS

L’Espace Dédié aux Jeunes du CPA Binet propose, lors de la première semaine des vacances de printemps, 5 jours de révisions du brevet pour les élèves de 3eme en difficulté.

Au travers de tests et activités ludiques, entrecoupés de séances de révisions, nos animateurs encadreront cette semaine de révisions (maths, français) ainsi que des techniques de méthodologies et de gestion du stress.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le centre !

Gratuit, sur inscription

10h-12h et 14h-16h

Pendant 5 jours, viens réviser le brevet et prendre confiance en tes capacités !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

gratuit Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4984/16-boost-ton-brevet.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



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