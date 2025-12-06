Booste les ressources de ton association !

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Un atelier avec Animafac pour renforcer la trésorerie de son association, explorer de nouvelles sources de financement et identifier des partenaires cohérents avec son projet.

Animafac, réseau des associations étudiantes, accompagne les associations étudiantes et les individus qui les portent dans la réalisation de leurs projets. Le repas de midi est offert. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

A workshop with Animafac to strengthen your association’s cash flow, explore new sources of financing and identify partners in line with your project.

German :

Ein Workshop mit Animafac, um die Liquidität seines Vereins zu stärken, neue Finanzierungsquellen zu erkunden und Partner zu finden, die mit seinem Projekt übereinstimmen.

Italiano :

Un workshop con Animafac per rafforzare il flusso di cassa della vostra associazione, esplorare nuove fonti di finanziamento e identificare partner coerenti con il vostro progetto.

Espanol :

Un taller con Animafac para reforzar la tesorería de su asociación, explorar nuevas fuentes de financiación e identificar socios coherentes con su proyecto.

L’événement Booste les ressources de ton association ! Chartres a été mis à jour le 2025-11-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES