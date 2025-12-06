Booste ton Téléthon Salle Ernest Renan Sandrine Delalande Digosville
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Balade de 3 km sur le littoral de Collignon. 4 pauses de danses musicales en ligne. Accessible aux PMR. Marche à petite allure. Au retour 1 crêpe et 1 boisson. 5€ au profit du Téléthon. .
Salle Ernest Renan Sandrine Delalande Port du Becquet Digosville 50110 Manche Normandie +33 6 83 34 21 63 louisettevolclair@wanadoo.fr
