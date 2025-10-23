BOOSTE TON TÉLÉTHON ! Montesquieu-Volvestre

SALLE DE LA CHUTÈRE Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-10-23 18:30:00

Les associations du village, on vous attend pour créer ensemble un Téléthon à votre image !

Organisé par la mairie de Montesquieu-Volvestre. .

English :

Village associations, we look forward to working with you to create a Telethon that reflects your image!

German :

Die Vereine des Dorfes, wir erwarten Sie, um gemeinsam einen Telethon nach Ihren Vorstellungen zu gestalten!

Italiano :

Associazioni del Villaggio, non vediamo l’ora di lavorare con voi per creare un Telethon che rispecchi la vostra immagine!

Espanol :

Asociaciones de pueblos, ¡estamos deseando trabajar con ustedes para crear un Telemaratón que refleje su imagen!

