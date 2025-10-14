Boostez son immunité naturellement Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé

Boostez son immunité naturellement

Médiathèque de l'Espace Imagine 3 Place Jean Monnet Taulé Finistère

2025-10-14 18:30:00

2025-10-14 20:30:00

2025-10-14

Marre d’attraper tous les microbes qui traînent ? Découvrez comment renforcer naturellement vos défenses immunitaires grâce à l’alimentation, à la micronutrition et aux plantes. Un temps d’échange convivial, concret et accessible pour comprendre les bons réflexes à adopter au quotidien et passer un hiver plus serein. Cette conférence sera animée par Estelle Hien,

Inscriptions https://www.penndabenn.bzh/agenda/conference/conference-boostez-son-imm .

Médiathèque de l’Espace Imagine 3 Place Jean Monnet Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37

