Boostez votre avenir pro : Découvrez les métiers de l’industrie & rencontrez votre futur employeur ! Agence HONFLEUR Honfleur

Boostez votre avenir pro : Découvrez les métiers de l’industrie & rencontrez votre futur employeur ! Agence HONFLEUR Honfleur mardi 18 novembre 2025.

Boostez votre avenir pro : Découvrez les métiers de l’industrie & rencontrez votre futur employeur ! Mardi 18 novembre, 08h00 Agence HONFLEUR Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Vous cherchez un nouveau challenge ? Ne manquez pas notre événement exclusif Découverte métier et immersion ! Plongez au coeur de l’industrie au sein de l’entreprise Alliansys l’entreprise de solutions électroniques, située dans la zone artisanale et industrielle du Plateau à Honfleur Pourquoi venir ? Rencontrez l’employeur : échangez en face-à-face avec les recruteurs. Découvrez les métiers qui recrutent : une présentation claire des postes et des compétences recherchées. Visitez les locaux : u

Agence HONFLEUR 14600 Honfleur Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517212 »}]

Vous cherchez un nouveau challenge ? Ne manquez pas notre événement exclusif Découverte métier et immersion ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie