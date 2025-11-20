Boostez votre carrière dans les métiers techniques ! Agence Paris 1 2 3 4eme Paul Lelong Paris

Boostez votre carrière dans les métiers techniques ! Jeudi 20 novembre, 08h30 Agence Paris 1 2 3 4eme Paul Lelong Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T10:30:00+01:00

Participez au job dating organisé par GIF Emploi en partenariat avec France Travail le 20 novembre 2025 à Paris. C’est l’occasion idéale de rencontrer des recruteurs, d’explorer des opportunités dans le domaine du Bureau d’Études et de donner un nouvel élan à votre parcours professionnel. Ne manquez pas cette chance de vous démarquer et de trouver le poste qui vous correspond !

Date : Jeudi 20 novembre 2025 Heure : 09h30 Lieu : France Travail, 4 rue Paul Lelong, 75002 Paris

Agence Paris 1 2 3 4eme Paul Lelong 75002 Paris Paris 75002 Quartier du Mail Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523041 »}]

Participez au job dating organisé par GIF Emploi en partenariat avec France Travail le 20 novembre 2025 à Paris. #TousMobilisés La semaine de l’industrie