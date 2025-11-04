Boostez Votre Carrière dans l’Industrie et l’Aéronautique : Job Dating et Rencontres Exclusives ! Agence ROUEN BEAUVOISINE Rouen

Début : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T11:30:00+01:00

Venez découvrir les opportunités du secteur industriel et aéronautique lors de notre réunion d’information et job dating. Organisé en partenariat avec Normandie AeroEspace (NAE), cet événement est idéal pour les demandeurs d’emploi cherchant à intégrer un secteur en pleine expansion. Vous aurez l’occasion de rencontrer directement des recruteurs, de découvrir les offres d’emploi disponibles et de participer à des entretiens individuels sur place.

Agence ROUEN BEAUVOISINE 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandy

