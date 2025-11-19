Boostez Votre Carrière dans l’Industrie : Formations Professionnelles à la Pointe ! Agence HAUBOURDIN Haubourdin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T12:00:00+01:00 – 2025-11-19T14:00:00+01:00
Fin : 2025-11-19T12:00:00+01:00 – 2025-11-19T14:00:00+01:00
Présentation des formations de la Métropole Lilloise dans le domaine de l’industrie à destination des demandeurs d’emploi.
Présentation des actions en information collective.
Agence HAUBOURDIN 59320 Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France
Présentation des formations de la Métropole Lilloise dans le domaine de l’industrie à destination des demandeurs d’emploi. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution