Boostez Votre Carrière dans l’Industrie : Formations Professionnelles à la Pointe ! Agence HAUBOURDIN Haubourdin

Boostez Votre Carrière dans l’Industrie : Formations Professionnelles à la Pointe ! Mercredi 19 novembre, 12h00 Agence HAUBOURDIN Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T12:00:00+01:00 – 2025-11-19T14:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T12:00:00+01:00 – 2025-11-19T14:00:00+01:00

Présentation des formations de la Métropole Lilloise dans le domaine de l’industrie à destination des demandeurs d’emploi.

Présentation des actions en information collective.

Agence HAUBOURDIN 59320 Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/524139 »}]

Présentation des formations de la Métropole Lilloise dans le domaine de l’industrie à destination des demandeurs d’emploi. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution