Boostez votre carrière : Rencontrez vos futurs employeurs lors de notre Job Dating spécialisé ! Agence MONDEVILLE Troarn

Boostez votre carrière : Rencontrez vos futurs employeurs lors de notre Job Dating spécialisé ! Mercredi 8 octobre, 09h30 Agence MONDEVILLE Calvados

Début : 2025-10-08T09:30 – 2025-10-08T16:00

Participez au Job Dating de Troarn et maximisez vos opportunités professionnelles ! Cet événement est dédié aux demandeurs d’emploi souhaitant rencontrer directement des employeurs de divers secteurs tels que l’aide à la personne, la sécurité, l’industrie, la banque, l’armée et la gendarmerie. Vous aurez l’occasion unique de participer à des entretiens exclusifs avec des recruteurs à la recherche de nouveaux talents. Que vous soyez à la recherche d’un premier emploi, d’une reconversion professionnelle ou d’une nouvelle opportunité, cet événement est fait pour vous. Profitez de cette journée pour échanger avec des professionnels, découvrir les offres d’emploi disponibles et présenter votre profil.

Présentez vous entre 09h30 et 16h00 à la salle des mariages de la mairie de Troarn et venez à la rencontre des employeurs. Vous pourrez également échanger avec la mission locale ou France travail qui seront présents. N’oubliez pas de venir avec votre CV à jour pour optimiser vos entretiens. Entreprises présentes: LA POSTE KEOLIS PAYS NORMANDS MASSELIN ANETT ETRE O2 TRANSPORTS DELCOURT LA MISSION LOCALE MASDIAL SECURITE ECCAM AUTO ECOLE GENDARMERIE ARMEE DE L’AIR ARMEE DE TERRE

14670 Troarn Troarn 14670 Troarn Calvados Normandy

