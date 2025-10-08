Boostez votre carrière : Rencontrez vos futurs employeurs lors de notre Job Dating spécialisé ! Troarn – Agence MONDEVILLE Troarn

Boostez votre carrière : Rencontrez vos futurs employeurs lors de notre Job Dating spécialisé ! Mercredi 8 octobre, 09h30 Troarn – Agence MONDEVILLE Calvados

Participez au Job Dating de Troarn et maximisez vos opportunités professionnelles ! Cet événement est dédié aux demandeurs d’emploi souhaitant rencontrer directement des employeurs de divers secteurs tels que l’aide à la personne, la sécurité, l’industrie, la banque, l’armée et la gendarmerie.Vous aurez l’occasion unique de participer à des entretiens exclusifs avec des recruteurs à la recherche de nouveaux talents. Que vous soyez à la recherche d’un premier emploi, d’une reconversion profession

Troarn – Agence MONDEVILLE 14670 Troarn Troarn 14670 Troarn Calvados Normandy

