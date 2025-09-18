Boostez Votre Français et Rejoignez le Monde du BTP : Maçon, Canalisateur, Itéiste ! Agence RENNES EST Rennes

Boostez Votre Français et Rejoignez le Monde du BTP : Maçon, Canalisateur, Itéiste ! Agence RENNES EST Rennes jeudi 18 septembre 2025.

Boostez Votre Français et Rejoignez le Monde du BTP : Maçon, Canalisateur, Itéiste ! Agence RENNES EST Rennes Jeudi 18 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Vous avez besoin d’améliorer votre niveau de Français et vous souhaitez vous orienter vers un des métiers du BTP :- maçon VRD (Voirie Réseaux Divers)- canalisateur- itéiste (isolation thermique par l’

Vous avez besoin d’améliorer votre niveau de Français et vous souhaitez vous orienter vers un des métiers du BTP :- maçon VRD (Voirie Réseaux Divers)- canalisateur- itéiste (isolation thermique par l’extérieurVenez nous rencontrer afin d’obtenir une formation et d’intégrer une entreprise en situation de recrutement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T13:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/469884

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine