Boostez votre projet de création d'entreprise ou accélérez son développement ! Agence RENNES EST Rennes Mardi 26 août, 14h00

Vous résidez dans un Quartier Prioritaire de la Ville et vous souhaitez ou avez déjà créé votre entreprise ? Assistez à cette réunion animée par la BGE pour vous informer sur les dispositifs « Accélérateurs » ! Cela vous permettra de vous inscrire pour accéder à un accompagnement structuré, sur le long terme, pouvant vous aider à créer ou développer votre activité et à atteindre un niveau de chiffre d’affaires suffisant pour vous verser un revenu.Lieu : BGE Bretagne Métro ligne A – arrêt Henri Fr

Début : 2025-08-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-26T17:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/479308

Agence RENNES EST 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine