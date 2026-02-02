Boot Hill Zebull’in Penne-d’Agenais

Boot Hill

Zebull’in 1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

2026-03-21

Venez découvrir Boot Hill, un groupe de Shuffle Blues et Rock and Roll à la brasserie Zebull’in pour une soirée Saint-Patrick bien mouvementée !

Zebull’in 1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 29 42 emmanuel.zebullin@gmail.com

English : Boot Hill

Come and discover Boot Hill, a Shuffle Blues and Rock and Roll band, at the Zebull?in brewery for an eventful St. Patrick’s evening!

L’événement Boot Hill Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot