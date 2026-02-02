Boot Hill Zebull’in Penne-d’Agenais
Boot Hill Zebull’in Penne-d’Agenais samedi 21 mars 2026.
Boot Hill
Zebull’in 1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Venez découvrir Boot Hill, un groupe de Shuffle Blues et Rock and Roll à la brasserie Zebull’in pour une soirée Saint-Patrick bien mouvementée !
Zebull’in 1 Boulevard de l’Horizon Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 29 42 emmanuel.zebullin@gmail.com
English : Boot Hill
Come and discover Boot Hill, a Shuffle Blues and Rock and Roll band, at the Zebull?in brewery for an eventful St. Patrick’s evening!
