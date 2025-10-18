BOOTY BASS ODYSSEE – Booty Bass OdyssÃ©e – LA CARTONNERIE – CLUB Reims

samedi 18 octobre 2025.

Début : 2025-10-18 à 21:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : BOOTY BASS ODYSSEELe collectif Bonne nuit, à demain ! revient investir la Cartonnerie de Reims le samedi 18 octobre pour une soirée club inédite !À l’occasion de son 6e anniversaire, le collectif prend possession du club de la Carto et vous invite à une soirée club consacrée à la bass musique, la Booty Bass Odyssée. Une nuit entière pour embraser le dancefloor et repousser les frontières de la uk bass, de la booty music et du break. Bonne nuit, à demain ! vous promet des basses bien deep, des kicks qui galopent et des percs qui font bouger le bas du corps. Et, comme à son habitude, le collectif misera sur une scénographie exclusive immersive pour une expérience riche qui restera gravée dans les esprits à coup sûr !C’est avec la crème de la crème de la club culture lyonnaise, toulousaine, parisienne et rémoise : Saku Sahara, Kaval, Negar, Galopin et Dr Piot, qu’on compte bien retourner le club de la Carto, et faire bouncer vos boules jusqu’au bout de la nuit ??

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51