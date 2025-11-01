Booze & Glory + Rats don’t sink + Filade Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Samedi 1er novembre 2025 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-11-01 20:30:00

2025-11-01

Après six longues années, BOOZE & GLORY sont enfin de retour avec un nouvel album Whiskey Tango Foxtrot , qui sortira le 12 septembre 2025 sur leur nouveau label Concrete Jungle Records, est un retour sans concession à leurs racines Streetpunk.

Depuis 15 ans maintenant, BOOZE & GLORY est synonyme de rythmes accrocheurs, d’énergie brute et de véritables vibes street.

Formé à Londres, au Royaume-Uni, en tant que groupe Oi ! Streetpunk, ils ont produit des hymnes comme London Skinhead Crew et Only Fools Get Caught qui ont été appréciés bien au-delà de la scène punk.



Leur album 2019 Hurricane , réalisé avec l’aide du guitariste de MILLENCOLIN, les a fait plonger dans un son punk rock plus mélodique. En conséquence, BOOZE & GLORY a tourné avec DROPKICK MURPHYS, BAD RELIGION et bien d’autres.



Cependant, Whiskey Tango Foxtrot retrouve son côté brut de décoffrage. Le nouvel album est la suite de l’EP “Raising the Roof” sorti en 2022, mais je peux aussi entendre notre album “As Bold As Brass” dans ces morceaux explique le frontman Mark RSK.

Les trois premiers singles Boys Will Be Boys , Brace Up et Mad World en disent long. Ce sont des hymnes dans l’esprit de groupes classiques comme COCK SPARRER et THE BUSINESS enflammés, accrocheurs et conçus pour être hurlés dans des clubs moites.



Du sang neuf est également présent dans le groupe Manny Anzaldo (MAD SIN, RESUREX) à la guitare rythmique et Hervé JL (DEADLINE, ARGY BARGY, THE FILAMENTS) à la basse apportent une expérience sérieuse et ils poussent le son encore plus loin.



BOOZE & GLORY sont de retour avec un album Streetpunk brut et puissant qui frappe fort, rassemble les gens et reste en tête à jamais.



Rats Don’t Sink (Les Rats Ne Coulent Pas) est un groupe de Hardcore Punk formé à Marseille en Janvier 2014. Depuis maintenant plus d’une décennie le quatuor a arpenté la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, partageant la scène avec des groupes comme The Casualties, The Exploited, Ignite, Rumkicks, Lion’s Law, Clowns ou encore Grade 2, pour n’en citer que quelques-uns.



Formé de vétérans de la scène Hardcore Marseillaise de la première heure, FILADE feront leur début sur scène le premier novembre ! Plus d’infos très bientôt! .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 63 48 57 booking.molotov@gmail.com

English :

After six long years, BOOZE & GLORY are finally back with a new album Whiskey Tango Foxtrot , to be released on September 12, 2025 on their new label Concrete Jungle Records, is an uncompromising return to their Streetpunk roots.

German :

Nach sechs langen Jahren sind BOOZE & GLORY endlich zurück mit ihrem neuen Album Whiskey Tango Foxtrot , das am 12. September 2025 auf ihrem neuen Label Concrete Jungle Records erscheinen wird. Es ist eine kompromisslose Rückkehr zu ihren Streetpunk-Wurzeln.

Italiano :

Dopo sei lunghi anni, i BOOZE & GLORY sono finalmente tornati con un nuovo album, Whiskey Tango Foxtrot , in uscita il 12 settembre 2025 per la loro nuova etichetta Concrete Jungle Records, un ritorno senza compromessi alle loro radici streetpunk.

Espanol :

Después de seis largos años, BOOZE & GLORY por fin están de vuelta con un nuevo álbum, ‘Whiskey Tango Foxtrot’, que saldrá a la venta el 12 de septiembre de 2025 en su nuevo sello Concrete Jungle Records, un regreso sin concesiones a sus raíces streetpunk.

