Boozoo le clown à l’Auberge de Piau Station de Piau Aragnouet

Boozoo le clown à l’Auberge de Piau

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Rejoignez notre clown préféré Boozoo à l’Auberge de Piau pour un moment joyeux et remplie de bonne humeur.

18H30

.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Join our favorite clown Boozoo at the Auberge de Piau for a fun-filled evening.

18H30

