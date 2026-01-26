BOP – Best Of Police, le quatuor dynamique qui ressuscite les classiques de The Police, combine talent et passion pour offrir une expérience musicale unique. Rejoignez-les pour un voyage mémorable à travers les hits intemporels d’un des groupes les plus iconiques du rock anglais. Best Of Police ne se contente pas de reproduire la musique de « The Police » ; ils l’interprètent avec une énergie et une authenticité qui captivent le public.

BOP – 100% énergie rock « The Police » !

Le dimanche 22 février 2026

de 18h00 à 21h00

Prévente standard : 12 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

https://www.boptributepolice.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100091462551448 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091462551448



