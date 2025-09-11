Bopinto jazz Quintet jazz hard-bop Concert au bar Les Limogés Limoges
Bopinto jazz Quintet jazz hard-bop Concert au bar Les Limogés Limoges jeudi 11 septembre 2025.
10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Début : 2025-09-11
fin : 2025-09-11
2025-09-11
Bopinto jazz Quintet vous souhaite une belle rentrée. Vous aimez le Jazz, le vrai!! On vous a manqué! No Problemo! Venez nous retrouver au « Les Limogés »(10 rue du Temple, Limoges), le 11 septembre 2025,19h30. Au menu, nous jouerons les répertoires de Benny Golson, d’Horace Silver, de Lee Morgan… .
10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
