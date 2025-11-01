Bopkyta, le voyage à l’Est L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony

Bopkyta, le voyage à l’Est Mardi 14 avril 2026, 20h00 L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Hauts-de-Seine

« Bopkyta, le voyage à l’Est » est un conte moderne basé sur une histoire vraie : un homme, soldat allemand, devient prisonnier de guerre et il passe 9 ans de sa vie en captivité dans un camp soviétique. A partir de lettres et de documents d’archives nous allons retracer le parcours d’un « homme simple », nous allons suivre les contours des totalitarismes du 20ème siècle et la reconstruction de l’Europe sous la Guerre Froide, nous allons sonder les mutismes familiaux et nos mémoires intimes. Qu’a vu cette homme dont il ne veut pas parler à son retour ? Qu’est-ce qu’il arrive quand on détricote une légende familiale? La Cie Free Entrance fabrique un théâtre-mémoire, jubilatoire, foisonnant et farfelu, liant l’Histoire et l’Intime, elle propose un théâtre documentaire, historique et musical, un coup d’oeil dans le retroviseur dans l’espoir de nous ancrer dans le présent. Comment est-ce que l’Histoire nous traverse?

« Quand j’ai commencé les premières recherches, j’ai d’abord voulu écrire une histoire drôle du Goulag, saisir la distance temporelle pour nous permettre de nous approcher avec un certain humour des aspects absurdes de la rééducation par le travail dans des zones inhospitalières, attaquer par le rire l’univers des camps. Cette intention, certes fragile, a été bousculée par la guerre en Ukraine. J’essaie malgré tout de protéger l’essence de l’ intuition initiale. » R.S.

Après « France-Allemagne » ( sur le football, l’adolescence et les relations franco-allemandes) pour la Cie Théodoros (avec Jocelyn Lagarrigue et Marc Wels) et « la Formule du Bonheur » pour la Cie Free Entrance (investigation sur une reprise d’usine ratée, un travail sur les années 2000 et l’injonction à la délocalisation) , « Bopkyta » le voyage à l’Est », est la troisième recherche de Rainer Sievert (et son équipe) autour de la mémoire de l’acteur, son rapport à la mémoire, sa perception mémorielle sur scène.

L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse – 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Cie Free Entrance – Rainer Sievert théâtre documentaire – conte moderne

Manuel Langevin