Bopkyta, le voyage à l’Est Théâtre Louis Jouvet Rethel
Bopkyta, le voyage à l’Est Théâtre Louis Jouvet Rethel mardi 17 mars 2026.
Bopkyta, le voyage à l’Est
Théâtre Louis Jouvet 16 rue Hélène Cyminski Rethel Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Rainer Sievert s’interroge depuis toujours sur le destin de son grand-père maternel. Capturé en 1944 par l’armée rouge, ce fermier allemand fut condamné à vingt-cinq ans de travaux forcés dans l’un des camps les plus durs de l’Union Soviétique, au nord de l’Oural Воркута (prononcer Vorkouta). Qu’a fait cet homme pour être condamné à cette peine ? Qu’a-t-il vécu dans ce camp surnommé la guillotine glacée ? Pourquoi n’en a-t-il jamais parlé à son retour en Allemagne ? Воркута, le voyage à l’Est déroule minutieusement et non sans un humour salvateur le fil de l’enquête que Rainer mène depuis plusieurs années à la lumière de rares paroles familiales, lettres, photos et archives soigneusement compulsées. L’histoire familiale devient ainsi peu à peu l’un des miroirs de la grande Histoire. A partir de 15 ans
.
Théâtre Louis Jouvet 16 rue Hélène Cyminski Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75
English :
Rainer Sievert has always wondered about the fate of his maternal grandfather. Captured in 1944 by the Red Army, this German farmer was sentenced to twenty-five years of hard labor in one of the Soviet Union?s harshest camps, north of the Urals: ??????? (pronounced Vorkouta). What did this man do to deserve such a sentence? What did he experience in this camp nicknamed « the frozen guillotine »? And why didn’t he talk about it when he returned to Germany? ???????, Journey to the East meticulously unravels the thread of Rainer’s years-long investigation in the light of rare family sayings, letters, photos and carefully researched archives. Family history gradually becomes one of the mirrors of History. Ages 15 and up
German :
Rainer Sievert hat sich schon immer über das Schicksal seines Großvaters mütterlicherseits gewundert. Der deutsche Landwirt wurde 1944 von der Roten Armee gefangen genommen und zu 25 Jahren Zwangsarbeit in einem der härtesten Lager der Sowjetunion nördlich des Urals verurteilt: ??????? (ausgesprochen Workuta). Was hat dieser Mann getan, um zu dieser Strafe verurteilt zu werden? Was erlebte er in diesem Lager, das auch als « eiskalte Guillotine » bezeichnet wird? Warum hat er nach seiner Rückkehr nach Deutschland nie darüber gesprochen? ???????, die Reise in den Osten entfaltet minutiös und nicht ohne rettenden Humor den Faden der Ermittlungen, die Rainer seit mehreren Jahren im Lichte seltener Familienworte, Briefe, Fotos und sorgfältig durchforsteter Archive durchführt. Die Familiengeschichte wird so nach und nach zu einem Spiegel der großen Geschichte. Ab 15 Jahren
Italiano :
Rainer Sievert si è sempre interrogato sul destino del nonno materno. Catturato nel 1944 dall’Armata Rossa, questo contadino tedesco fu condannato a venticinque anni di lavori forzati in uno dei campi più duri dell’Unione Sovietica, a nord degli Urali: ??????? (pronuncia Vorkouta). Che cosa ha fatto quest’uomo per meritare una simile condanna? Cosa ha vissuto in questo campo soprannominato « la ghigliottina ghiacciata »? Perché non ne parlò mai al suo ritorno in Germania? ???????, Viaggio a Est dipana meticolosamente il filo dell’indagine condotta da Rainer nel corso di diversi anni alla luce di rare testimonianze familiari, lettere, foto e archivi accuratamente studiati. La storia della famiglia diventa gradualmente uno degli specchi della Storia. Dai 15 anni in su
Espanol :
Rainer Sievert siempre se ha preguntado por el destino de su abuelo materno. Capturado en 1944 por el Ejército Rojo, este granjero alemán fue condenado a veinticinco años de trabajos forzados en uno de los campos más duros de la Unión Soviética, al norte de los Urales: ??????? (pronunciado Vorkouta). ¿Qué hizo este hombre para merecer semejante condena? ¿Qué experimentó en este campo apodado « la guillotina helada »? ¿Por qué nunca habló de ello a su regreso a Alemania? ???????, Viaje al Este despliega meticulosamente el hilo de la investigación de Rainer, que ha llevado a cabo durante varios años, a la luz de raros dichos familiares, cartas, fotos y archivos cuidadosamente investigados. La historia familiar se convierte poco a poco en uno de los espejos de la Historia. A partir de 15 años
L’événement Bopkyta, le voyage à l’Est Rethel a été mis à jour le 2025-09-02 par Ardennes Tourisme