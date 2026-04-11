Bops + Hermann Lopez La Mutante Lannion

Lannion

Bops + Hermann Lopez

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17 00:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Concert pop rock indie + dj set multivitaminé eighties & soul

OPS | 20h30

Après un premier album garage rock en 2017 et des tournées européennes improvisées, les frères Bop Louis, Oscar, Germain rejoints par Tom Beaudouin reviennent en 2022 avec Sounds of Parade.

Leur pop arrangée et grinçante, nourrie d’influences anglo-saxonnes et d’une esthétique bretonnisante, s’affirme.

Après des scènes de Londres à Berlin et un hommage ironique à France Travail sur No Job, BOPS choisit l’instantané plutôt que le calcul.

En six mois, ils écrivent sans filtre, armés d’un piano droit, guitare acoustique, Juno, MS20 et boîtes à rythmes.

Leurs morceaux mêlent critique sociale et sonorités analogiques.

Réalisé par Samy Osta, l’album, capté en live en 5 jours à La Frette, révèle leur style entre urgence brute et arrangements foisonnants, entre Fat White Family, Talking Heads, MGMT ou BC Camplight. Un instant figé en son.

Aujourd’hui, avec PANIC, BOPS délivre un album urgent, libre et frontal. Une photographie sonore de notre époque, plus qu’un manifeste ou une projection vers l’avenir.

HERMANN LOPEZ | 18h30

Ce blase, tout droit hérité de la mésaventure d’un sportif nicaraguayen, vient marquer ton esprit. Née entre le “Blood Sugar Sex Magic” et “It’s the Arps EP”, Hermann mélange ses deux vibes pour tirer de sa valise new- yorkaise un set multivitaminé. Toujours en quête du disque idéal, Lopez enchaîne les CDs (sisi à l’ancienne) de bizarreries eighties aux fondamentaux de la soul. Sans en oublier son but ultime le partage de son amour de la musique.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Bops + Hermann Lopez Lannion a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose