Bops + Hermann Lopez La Mutante Lannion
Bops + Hermann Lopez La Mutante Lannion vendredi 17 avril 2026.
Lannion
Bops + Hermann Lopez
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17 00:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Concert pop rock indie + dj set multivitaminé eighties & soul
OPS | 20h30
Après un premier album garage rock en 2017 et des tournées européennes improvisées, les frères Bop Louis, Oscar, Germain rejoints par Tom Beaudouin reviennent en 2022 avec Sounds of Parade.
Leur pop arrangée et grinçante, nourrie d’influences anglo-saxonnes et d’une esthétique bretonnisante, s’affirme.
Après des scènes de Londres à Berlin et un hommage ironique à France Travail sur No Job, BOPS choisit l’instantané plutôt que le calcul.
En six mois, ils écrivent sans filtre, armés d’un piano droit, guitare acoustique, Juno, MS20 et boîtes à rythmes.
Leurs morceaux mêlent critique sociale et sonorités analogiques.
Réalisé par Samy Osta, l’album, capté en live en 5 jours à La Frette, révèle leur style entre urgence brute et arrangements foisonnants, entre Fat White Family, Talking Heads, MGMT ou BC Camplight. Un instant figé en son.
Aujourd’hui, avec PANIC, BOPS délivre un album urgent, libre et frontal. Une photographie sonore de notre époque, plus qu’un manifeste ou une projection vers l’avenir.
HERMANN LOPEZ | 18h30
Ce blase, tout droit hérité de la mésaventure d’un sportif nicaraguayen, vient marquer ton esprit. Née entre le “Blood Sugar Sex Magic” et “It’s the Arps EP”, Hermann mélange ses deux vibes pour tirer de sa valise new- yorkaise un set multivitaminé. Toujours en quête du disque idéal, Lopez enchaîne les CDs (sisi à l’ancienne) de bizarreries eighties aux fondamentaux de la soul. Sans en oublier son but ultime le partage de son amour de la musique.
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bops + Hermann Lopez Lannion a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)
- Pop Session La Ref + Perturbant La Mutante Lannion 11 avril 2026
- Duo Thomas Faure Saint-Goulven Lannion 12 avril 2026
- Inspiration Art déco à Lannion Quai de Viarmes Lannion 15 avril 2026
- Rockenville Lannion 17 avril 2026
- Issue de Yoko Watase Place des patriotes Lannion 18 avril 2026