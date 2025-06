Borborygmes Bétonsalon Paris 5 juillet 2025 19:00

Borborygmes Samedi 5 juillet, 19h00 Bétonsalon Paris

« Borborygmes »

Lectures, performances et DJ set

Avec Estelle Benazet, Clara Darin, Helena de Laurens, Star Finch, Hedwig Houben, Lisa Lecuivre et Nicole

Co-curation : Vincent Enjalbert et Elena Lespes Muñoz

Dans le cadre de l’exposition « L’indomptable Main » d’Hedwig Houben, « Borborygmes » est un programme de lectures et de performances depuis lequel sonder les territoires ambigus de la gêne, du dégoût et de l’imprévu corporel. Au-delà de la simple anecdote ou de l’aparté, le borborygme — ou toute autre décharge phonique corporelle — convoque le langage d’un corps qui tremble, pompe et ondule au rythme des flux de son « maintenant ». D’un corps devenu momentanément autre. Quelque chose se manifeste qui, malgré nous, s’immisce dans notre logorrhée, la fait dévier, lui imposant interruption, reprise ou toussotement gêné. Quelque chose doit sortir, au sens propre comme au figuré, qui suscite gêne, dégoût de soi — ou de l’autre — perte de contrôle et étrangeté à soi. Expériences limites, installées aux frontières du pensable ou de l’acceptable, la gêne comme le dégoût convoquent à elles deux cette dimension morale fondatrice qui ordonne, redresse et fait tenir les corps. Mais comment peuvent elles être aussi de puissants outils d’analyse des hiérarchisations et des discriminations que permettent leurs emplois sociaux et politiques. Comment le laisser-aller peut-il devenir une position intellectuelle, une méthodologie avec ses propres priorités esthétiques et politiques ?

Bétonsalon 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

Face aux Grands Moulins de Paris sur le campus de l’Université de Paris

F- 75013 Paris

