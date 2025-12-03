BORD ELLES EN COULISSES – THEATRE A L’OUEST Caen

BORD ELLES EN COULISSES Début : 2026-10-10 à 19:00. Tarif : – euros.

Une pièce, 4 femmes, un joyeux bordel !! 4 comédiennes essayent de monter une pièce mais beaucoup de choses sont encore loin d’être au point. Lila, la metteuse en scène et auteure, va devoir s’armer de patience face à la naïveté de Lucie, au côté un ‘brin féministe’ de Pauline, et au talent limité de Gaby. Le public assiste aux répétitions et partage ainsi l’intimité des comédiennes, leurs coups de gueule, leurs confidences, et leur sensibilité. Avec ces femmes-là, l’ambiance est parfois électrique : pas le temps de s’ennuyer ! « La femme doit être attirante, c’est son rôle ! » C’est ainsi depuis la nuit des temps. Ces 4 comédiennes abordent le sujet délicat de la désirabilité de la femme avec humour et légèreté. De quoi rire aux éclats en donnant lieu à quelques réflexions plus profondes. Un bel hommage à la femme ! Et un clin d’œil à l’homme !

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14