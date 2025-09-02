Borda – Lia Rodrigues Cie de Danças Carré Saint-Médard-en-Jalles

Borda – Lia Rodrigues Cie de Danças Carré Saint-Médard-en-Jalles vendredi 30 janvier 2026.

Borda – Lia Rodrigues Cie de Danças 30 et 31 janvier 2026 Carré Gironde

de 17 à 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-30T20:30:00 – 2026-01-30T21:30:00

Fin : 2026-01-31T20:30:00 – 2026-01-31T21:30:00

Féérie chatoyante

Avec sa compagnie, implantée dans la plus grosse favela de Rio de Janeiro, la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues crée des œuvres engagées, hypnotiques et énergiques. Avec la Scène nationale Carré-Colonnes, c’est l’histoire d’une longue amitié avec cette immense artiste : Pororoca en 2011 et Encantado il y a deux ans, ont été présentées à la Scène nationale. Pour cette nouvelle création, elle convoque l’énergie du collectif pour tisser patiemment une broderie où les lisières bougent, flottent et dansent, sorte de lien fragile entre les vivants qu’aucune frontière n’arrête. Avec elle, corps et matière ne font qu’un. Un fantasme, une utopie peut-être, mais qu’il fait bon de rêver !

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Avec sa compagnie, implantée dans la plus grosse favela de Rio de Janeiro, la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues crée des œuvres engagées, hypnotiques et énergiques. danse

Sammi Landweer