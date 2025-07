Borda – Lia Rodrigues – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

jeudi 22 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 20:00 – 21:20

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Danse Figure majeure de la scène brésilienne, la chorégraphe Lia Rodrigues est une artiste engagée. Depuis trente ans, ses créations, porteuses de messages humanistes, sont interprétées par de grands ensembles colorés et vibrants. Dans « Borda », elle rêve d’un monde où les frontières unissent au lieu de diviser. En portugais, le mot « borda » signifie à la fois une broderie qui décore, une limite qui sépare, mais aussi un fantasme, un mirage. Qui peut rester?? Qui a le droit d’exister?? Loin des murs, des fils barbelés et des points de contrôles, comment tisser ensemble un lieu qui prône l’altérité telle une broderie où les fils s’entremêleraient ? S’appuyant sur l’énergie du collectif, Lia Rodrigues imagine un ballet réunissant neuf danseurs et danseuses. Dans une scénographie faite de tissus et de plastique, tous cherchent à rendre ces délimitations mouvantes : se regroupant puis se dispersant inlassablement, invoquant le ralliement, l’acceptation, tendant une main vers autrui. Durée : 1h20 Nudité Représentations :jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2026 à 20h Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

