Bordeaux Korean Festival, Hangar 14, Bordeaux

Bordeaux Korean Festival 21 et 22 février Hangar 14 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T09:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00

La Corée s’invite à BORDEAUX !

2 jours d’immersion totale au coeur de la culture coréenne !

Au programme :

Performances & Démonstrations

Danse traditionnelle

Musique

Arts martiaux

Showcases Kpop…

Un spectacle non-stop tout le week-end !

Conférences & Talks

K-dramas

Lifestyle

Culture pop

traditions…

Des intervenants passionnants pour comprendre la Corée autrement.

Animations & Activités

Ateliers K-Beauty

Découverte K-Food

Artisanat traditionnel

Calligraphie

Jeux traditionnels coréens

Créations artistiques…

De quoi apprendre, pratiquer et s’amuser en famille !

Dédicaces

Auteur

Chanteur

Danseur

Influenceurs…

Venez les rencontrer en personne !

AFTER PARTY (samedi 21 – 19h30-23h00)

3 concerts pour une soirée 100% vibes coréennes

K-Meo, groupe bordelais qui revisite les tubes de Kpop

Young Ill, jeune rappeur venu de Seoul

SHAUN : l’interprète du tube « Way Back Home »

Hangar 14 115 quai des Chartrons 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Festival 100% dédié à la Corée du Sud festival corée