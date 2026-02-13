Bordeaux Korean Festival, Hangar 14, Bordeaux
Bordeaux Korean Festival, Hangar 14, Bordeaux samedi 21 février 2026.
Bordeaux Korean Festival 21 et 22 février Hangar 14 Gironde
Billetterie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-22T09:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00
La Corée s’invite à BORDEAUX !
2 jours d’immersion totale au coeur de la culture coréenne !
Au programme :
Performances & Démonstrations
- Danse traditionnelle
- Musique
- Arts martiaux
- Showcases Kpop…
Un spectacle non-stop tout le week-end !
Conférences & Talks
- K-dramas
- Lifestyle
- Culture pop
- traditions…
Des intervenants passionnants pour comprendre la Corée autrement.
Animations & Activités
- Ateliers K-Beauty
- Découverte K-Food
- Artisanat traditionnel
- Calligraphie
- Jeux traditionnels coréens
- Créations artistiques…
De quoi apprendre, pratiquer et s’amuser en famille !
Dédicaces
- Auteur
- Chanteur
- Danseur
- Influenceurs…
Venez les rencontrer en personne !
AFTER PARTY (samedi 21 – 19h30-23h00)
3 concerts pour une soirée 100% vibes coréennes
- K-Meo, groupe bordelais qui revisite les tubes de Kpop
- Young Ill, jeune rappeur venu de Seoul
- SHAUN : l’interprète du tube « Way Back Home »
Hangar 14 115 quai des Chartrons 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/OThthTF5 »}] https://www.kajakorea-event.com
Festival 100% dédié à la Corée du Sud festival corée