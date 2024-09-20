Bordeaux live opéra Espace Simone Signoret Cenon

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-20T20:00:00 – 2024-09-20T21:30:00

Fin : 2024-09-20T20:00:00 – 2024-09-20T21:30:00

Concert dans la ville

Hymne à la joie

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Chœur de l’Opéra National de Bordeaux

Chœur d’Angers Nantes Opéra

Joseph Swensen, direction

Angelique Boudeville, soprano

Anna Bonitatibus, mezzo-soprano

Mauro Peter, ténor

Florian Boesch, basse

Salvatore Caputo, chef de chœur

Xavier Ribes, chef de chœur

Ludwig van Beethoven, Symphonie n°9 « Hymne à la joie »

Pour la troisième année consécutive, les forces artistiques de l’Opéra se réunissent pour une soirée exceptionnelle, retransmise en direct sur dix places de Bordeaux comme autant de « salles de concert virtuelle » installées de manière éphémère dans la ville. La musique classique sort ainsi de ses murs et se mêle aux plaisirs de la vie. Le concert est également retransmis pour les publics éloignés (CHU, instituts de santé, centres de détention, maisons de retraite…) dans une quarantaine de lieux partenaires de la région, ainsi que dans deux villes jumelées avec Bordeaux : Los Angeles et Munich.

Durée : 1h20

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Philippine de Rothschild

Avec la contribution du Groupe Caisserie Bordelaise

Dans le cadre de Bordeaux Live Opéra

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/?fref=ts;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php?societe=Espace+Simone+Signoret [{« type »: « email », « value »: « reservation.signoret@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0547305043 »}] Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l’avenue Thiers jusqu’à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l’Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l’Espace Simone Signoret

Retransmission en direct du concert d’ouverture de la saison 24-25