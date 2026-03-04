BORDEAUX ROCK 90s : BELLY BUTTON / KIM, Deus Ex Machina, Bordeaux

BORDEAUX ROCK 90s : BELLY BUTTON / KIM Vendredi 17 avril, 20h00 Deus Ex Machina Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00

Vendredi 17 avril

DEUS EX MACHINA – The Hangar Of Tenacity

A partir de 20h00

GRATUIT

Une coproduction : Bordeaux Rock / Azimut / DEUS

________________________________________________________

Belly Button (Free Core, Mambo Stoner – Légendes de Bordeaux)

Belly Button a été un des groupes français les plus singuliers de la fin des années 90. Avec leur mélange d’énergie hardcore et de rythmes syncopés, ils ont fait valser les étiquettes : de free-core à mambo-stoner. Leur format minimal basse/batterie leur a permis d’explorer une multitude d’idées musicales. Belly Button a partagé la scène de l’époque avec Fugazi, Young Gods, NoMeansNo, Ruins et Sabot et après plusieurs centaines de concerts, ils se séparent en 1998. Fred (basse/chant) s’installe à Berlin où il rejoint King Khan & The Shrines comme organiste. Franck (batterie/choeur) crée le label Sonore spécialisé dans la musique expérimentale japonaise et s’installe à Tokyo. De retour en France, Fred et Franck remontent Belly Button en 2015. La formule est toujours efficace mais l’approche différente, enrichie des aventures musicales de ces dernières années. Ils enchaînent une vingtaine de concerts, de l’Iboat au festival Villette Sonique et enregistrent 8 nouveaux titres pour leur nouvel album Bleat qui vient compléter la trilogie avec Both et Debeso.

KIM (Indie Rock – Paris / Bordeaux)

Petit génie multi-instrumentistes hyperactif, KIM commence la musique très tôt. Dans les années 90, alors qu’il n’a que 16 ans, il commençait à publier des morceaux pour des labels indépendants mais aussi pour des majors (qu’il délaissera vite car ce monde ne lui correspondait pas).

Fin des années 2000, bien installé à la capitale, il croise du beau monde avec qui il fait de la musique : Clea Vincent, Dionysos, Olivia Ruiz, Daniel Johnston, Yuksek, Carmen Maria Vega et bien d’autres. Auteur compositeur pour de nombreux artistes dont Clea Vincent et Yuksek, KIM développe également sa carrière solo sous son nom ou en groupe (Les Clopes, Les chansons de ma tante…). Cette personne talentueuse a également animé une émission sur le web, dessiné des bédés, fabriqué des clips… et nous fera l’honneur d’être à Bordeaux pour notre soirée 90’s.

DJ PEDRO (DJ set 90’s)

Le grand DJ Pedro assurera un set en vinyls qui fera honneur aux années 90s (mais pas que)

Deus Ex Machina The Hangar of Tenacity bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine

Retour dans les glorieuses années 90’s du rock bordelais avec deux têtes de proue de l’époque : Belly Button et Kim. Ça se passe à Deus Ex Machina et c’est gratuit.