BORDEAUX ROCK FEST / MARLON MAGNEE (LA FEMME) + DOMENIQUE DUMONT + ÉQUIPE DE FOOT, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

BORDEAUX ROCK FEST / MARLON MAGNEE (LA FEMME) + DOMENIQUE DUMONT + ÉQUIPE DE FOOT Samedi 14 mars, 19h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Carte Jeune : 23€ / Tarif classique : 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00

Après quinze ans à parcourir le monde avec La Femme, groupe qu’il a cofondé (nombreux disques d’or, victoire de la musique, + 600M de streams, + 400k albums vendus) et emmené sur les plus grandes scènes en France et à l’international, Marlon revient aujourd’hui en solo avec un premier album qui le reconnecte à ses premières passions.

On y retrouve son goût pour des croisements inattendus et son style singulier : un mélange de rockabilly, de punk, de cold wave et de psychobilly psychédélique. Les morceaux, en français mais aussi en anglais, s’appuient sur des guitares sixties, une “orgie de synthés” eighties, des boîtes à rythmes puissantes, des delays analogiques et une énergie volontairement brute.

Ses influences traversent tout l’album : Velvet Underground, The Stranglers, Motörhead, The Cure, The Stray Cats, JJ Cale, les compilations Nuggets mais aussi des figures francophones comme Gainsbourg, Les Rita Mitsouko, Métal Urbain, Plastic Bertrand, Marc Charlan. Le résultat : un disque rapide, nerveux, (des tempos à 240 bpm) parfois radical, pensé « pour ceux qui ont le cœur en sang et l’envie d’en découdre ».

Coréalisé avec Renaud Letang au mythique studio Ferber, cet album marque un véritable retour aux sources pour Marlon et annonce, avec force, le retour du rock dans le paysage musical actuel.

Pour les fans de : La Femme – Alan Vega – Stray Cats – Rita Mitsouko

Derrière cet énigmatique pseudo se dissimule un duo letton composé du multi-instrumentiste et producteur Arturs Liepins et de la chanteuse et ethnomusicologue Anete Stuce. Sur ses quatre albums, Domenique Dumont se plaît à briser les géographies musicales avec une élégance nonchalante qui lui est propre.

L’excellent label de musiques électroniques parisien : Antinote ne s’y est pas trompé en signant 3 de ses 4 albums dont le dernier opus nommé: Deux Paradis. Explorant les contrées d’une pop de chambre classieuse alliant reggae doux, synth wave mélancolique et samba vaporeuse, le duo propose un voyage qui démarre à Riga passe par l’île estonienne de Hiiuma avant d’atterrir à Paris.

Pour les fans de : Air – Cigarettes After Sex – Metronomy

Le duo est de retour en 2025 avec un nouvel album : Small Talk. Équipe de Foot continue d’enfoncer le clou de son identité mêlant une écriture résolument pop à une production toujours débordante d’idées et d’énergie.

Dès sa formation en 2015, Équipe de Foot est pour Alex (chant-guitare) et Michaël (chant-batterie) un terrain de jeu au sein duquel rien n’est interdit : être deux et sonner comme dix, écrire des chansons-exutoires alliant spontanéité et complexité, noise et pop, garage et lo-fi, affirmer les influences naturellement diverses ayant forgé le duo : de Nirvana aux Beatles, de Blur aux Breeders, de Sparklehorse à Fidlar.

• Salle des Fêtes du Grand Parc – 39 Cours de Luze 33300 Bordeaux

Venir :

• Tram C arrêt Emile Counord

• Bus 15 arrêt Piscine Grand Parc

• VCub Place de l’Europe / Camille Godard

• Portes à 19h30

Salle des Fêtes de Bordeaux Grand Parc – 39 Cr de Luze, Bdx

• Foodtrucks sur place – Option Végétarienne / Végétalienne dispo

Toute l’équipe de Bordeaux Rock vous invite à adopter une attitude bienveillante et respectueuse envers tout.e.s. Aucun acte discriminant ne sera toléré au sein du festival.

