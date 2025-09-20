Bordeaux street art family aux chartrons Arrêt tram B – Cours du Médoc Bordeaux

Bordeaux street art family aux chartrons Samedi 20 septembre, 14h00 Arrêt tram B – Cours du Médoc Gironde

Gratuit sur réservation.

Si vous recherchez une activité originale à faire avec vos enfants, ados ou petits enfants : cette visite est faite pour vous ;-)

Partez avec votre guide découvrir les œuvres majeures du street art à Bordeaux Nord. Cette visite familiale vous fera découvrir de nombreux artistes, de grandes fresques et des toutes petites et vous y parlerez des différentes techniques utilisées.

Notre visite passera par Le M.U.R de Bordeaux où vous aurez peut être la chance de discuter avec Pierre Lecaroz, créateur de Magnetic ArtLab association à l’initiative du M.U.R de Bordeaux. A la suite de la visite, vous pourrez visiter sa galerie et pourquoi pas repartir avec un tableau coup de cœur.

Le M.U.R c’est également une performance d’artiste sur 35m2 une fois par mois.

Arrêt tram B – Cours du Médoc Cours du Médoc, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Caroline Calvet