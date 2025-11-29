Bordelle : bal queer #7 Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

Bordelle : bal queer #7 Samedi 29 novembre, 19h30 Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Un spectacle pour l’égalité et la diversité

Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité, la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc et Bordelle présentent :

Sous les paillettes, la rage explose ! Le Bal Queer revient pour sa 7e édition, samedi 29 novembre à la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité. Une soirée flamboyante et solidaire, en soutien à la fondation Le Refuge, avec la participation déjantée de la maison drag SARL Go. Uzi Freyja, déesse intrépide au flow tranchant, mène la danse. Avec elle : Jessica Winter, alt-pop impertinente et Maddy Street, poésie queer électrisante. Aux commandes flamboyantes : Dena, maîtresse de cérémonie.

Programme

UZI FREYJA | Rap-punk

« Uzi Freyja » se prononce comme on ferait une déclaration d’intention, associant le flow rapide d’une arme (Uzi) à la déesse nordique de l’amour, de la guerre, de la fertilité et du sexe (Freyja). Affranchie des codes et déterminée, talentueuse et intrépide, Uzi Freyja existe vite et fort. Elle soulève les foules en mêlant vocaux hip-hop, fureur punk et structures électroniques expérimentales.

JESSICA WINTER | Alt-pop

Jessica Winter, alt-pop audacieuse et mélodique, transforme ses expériences de vie en chansons et visuels percutants. Auteure-compositrice et productrice, elle impose un univers direct, sincère et énergique. Entre impertinence et intensité, son style hybride capte l’attention et s’impose sur scène et dans ses collaborations artistiques. Son dernier album est le coup de coeur de la Bordelle quelque part entre la pop de Kylie Minogue et une disco plus underground.

MADDY STREET | Poésie queer pop

Maddy Street, franco-britannique, mêle pop, indie et rap avec une poésie queer décalée et engagée. Multidimensionnel·le et hyperactif·ve sur scène, iel électrise par son énergie brute et directe. Réalisant aussi clips et visuels, Maddy célèbre la liberté des genres et l’hybridité musicale, avec un style intense et mélodique.

DENA | Maîtresse de cérémonie

Dena c’est ta standuppeuse iranienne queer préférée. Une gaycon, une princesse guerrière, mais surtout une valeur sûre dans le stand-up belge. Après avoir fait sold-out sur sold-out et standing-ovation sur standing-ovation avec son spectacle Dena Princesse Guerrière, Dena revient en force avec ses nouvelles blagues pour son nouveau spectacle.

SARL GO | Drag Office

La SARL GO est l’entreprise drag la plus détonnante de Nouvelle Aquitaine ! Soyez prêt·e·s car Jane, Garnement, Médée et Mia vont vous offrir des moments hilarants qui vous n’allez pas oublier.

LE REFUGE | Fondation LGBTQIA+

La Fondation Le Refuge, reconnue d’utilité publique, offre un toit et un soutien aux jeunes LGBTQIA+ rejeté·e·s par leur famille pour ce qu’iels sont. Depuis 2013 à Bordeaux, la délégation de Gironde tisse chaque jour un espace de solidarité avec ses 10 places d’hébergement et son accueil de jour. Parce que la fête est aussi un acte militant, tous les dons levés lors du Bal Queer seront intégralement reversés à la fondation.

Infos pratiques

Tous les dons levés lors du Bal Queer seront intégralement reversés à la fondation Le Refuge Bordeaux.

La Salle Des Fêtes Bordeaux Grand-Parc

19h00-00h30

Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc 33 Cr de Luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

