Border Line Cosmopolis Nantes

Border Line Cosmopolis Nantes mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 13:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre

Border line, ligne de frontière en anglais, et aussi référence à l’expression populaire qui désigne une personne qui joue avec les limites. C’est ce que font les dessinateurs de presse, funambules des règles et des tabous.L’exposition rassemble plus de 80 dessins de 26 dessinateurs et dessinatrices sur les frontières invisibles, frontières sociales surtout, qui sont tout autour de nous, qui sont en nous. Celles qui séparent les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les parisiens et les provinciaux, les valides et les invalides…Exposition présentée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr