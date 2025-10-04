Borderless Seb & Blanca Cie 3ème Chute Centre culturel Le Family Landerneau

Borderless Seb & Blanca Cie 3ème Chute

Centre culturel Le Family 30 Quai de Léon Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Mexique vs États-Unis.

Une frontière, deux identités… et un duel explosif !

D’un côté, Blanca la salsera, des cactus, un sombrero et des piments.

De l’autre, Sébastien le nageur, du XXXL, le Super Bowl et du McDo.

Entre portés acrobatiques, danse et Lucha Libre (catch mexicain), Blanca et Sébastien jouent avec les clichés pour mieux les dynamiter.

Un combat de culture aussi drôle que vertigineux. Une performance impressionnante, hybride et réjouissante où chaque mouvement célèbre la liberté et ce qui nous rapproche, sans frontières !

Tout public dès 8 ans.

Durée 50 minutes.

Placement libre Assis. .

Centre culturel Le Family 30 Quai de Léon Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 61 21 50

