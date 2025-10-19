Boréale, la naissance des aurores • Compagnie Minibox, d’après Thierry Guenez Théâtre Paris – Villette PARIS

Un petit chien et une jeune ourse, tous deux orphelins, entreprennent un formidable voyage pour percer le secret des aurores boréales… Guidés par l’apparition des mystérieuses lumières, ils remontent vers l’horizon, traversent le monde au cœur d’une nature sauvage. Cheminant sans relâche, ils font l’apprentissage de la solidarité, du courage et de la détermination, croisent la route d’animaux grands ou petits, doux ou menaçants, chacun ayant sa propre idée quant à l’origine des lumières dans le ciel.

Un conte philosophique sur la quête du sens de la vie, le dépassement de soi et les bienfaits de l’amitié.

Du jeudi 16 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 11h45

lundi, mardi, mercredi

de 10h30 à 11h15

payant Tout public. A partir de 2 ans.

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/boreale-la-naissance-des-aurores/ +33140037223