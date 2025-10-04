BOREALE LA NAISSANCE DES AURORES – Le RACK’AM Bretigny Sur Orge

BOREALE LA NAISSANCE DES AURORES – Le RACK’AM Bretigny Sur Orge samedi 4 octobre 2025.

BOREALE LA NAISSANCE DES AURORES Début : 2025-10-04 à 16:30. Tarif : – euros.

BOREALE LA NAISSANCE DES AURORESUn petit chien et une jeune ourse s’élancent dans un voyage extraordinaire, résolus à percer le mystère des aurores boréales… Cap vers le nord !Guidés par les lueurs dansantes du ciel, suivant les flèches sinueuses tracées par les étoiles, ils remontent l’horizon, portés par l’espoir de découvrir l’origine de ces lumières magiques.À travers une nature sauvage — parfois accueillante, souvent redoutable — nos deux compagnons apprennent peu à peu la force de la solidarité, le goût du courage et l’importance de la persévérance.Au fil de leur périple, ils multiplient les rencontres : des animaux petits ou grands, bienveillants ou inquiétants, chacun livrant sa propre version de la naissance des aurores…Ainsi, pas à pas, dans un monde aux confins du réel et du merveilleux, le petit chien et la jeune ourse poursuivent leur quête, grandissant à mesure qu’ils s’approchent du secret des lumières du ciel.Spectacle jeune public musical immersif, projections animées.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91