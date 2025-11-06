Boris Blanchet ‘Trane lives’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le saxophoniste Boris Blanchet est certainement l’un des secrets les mieux gardés de la scène hexagonale : chaque fois que les amateurs l’écoutent, au détour de l’un des groupes auxquels il a participé (l’ONJ de Laurent Cugny, les groupes de Michel Graillier, puis de Simon Goubert), ils se demandent pourquoi on ne l’entend pas plus souvent, en particulier en leader. Et ses confrères pensent de même. Entouré de Joachim Govin, Philippe Gleizes et Levi Harvey, il rend un hommage survolté à John Coltrane, entre cascades de notes, grooves incandescents et montagnes russes musicales qui vous laisseront les oreilles décoiffées et le sourire aux pommettes.

Boris Blanchet : saxophone tenor et soprano

Joachim Govin : contrebasse

Philippe Gleizes : batterie

Levi Harvey : piano

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le samedi 03 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 03 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/