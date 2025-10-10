Boris Blanchet & Trane Lives – John Coltrane Le Baiser Salé Paris

Boris Blanchet & Trane Lives – John Coltrane Le Baiser Salé Paris jeudi 9 octobre 2025.

Préparez-vous à une bonne bouffée de jazz qui décoiffe ! Derrière son saxophone, Boris Blanchet, mélange puissance, lyrisme et cette petite folie qui fait lever les sourcils dès les premières notes. On le connaît pour ses aventures avec les grands orchestres et ses prix de concours qui brillent comme des médailles, mais ce soir, il vient en mode cœur battant et souffle incandescent. Et, comme il le dit lui-même : « Et sans me la raconter, je pense que l’on tient quelque chose de fort à jouer cette musique avec ce groupe ».

Et quel groupe ! Au piano, Levi Harvey envoie des cascades de notes tantôt scintillantes, tantôt volcaniques ; à la batterie, Philippe Gleizes joue l’horloger fou, alternant précision chirurgicale et coups de tonnerre ; à la contrebasse, Joachim Govin tient la pulsation comme un moteur V8, solide et souple à la fois. Ensemble, ils forment Trane Lives et plongent dans l’univers brûlant de John Coltrane : ça groove, ça plane, ça décolle ! Les chorus sont des montagnes russes, les silences transpirent autant que les notes, et chaque solo donne envie de se dire : « Allez, encore un ! ». Une soirée pour ressortir les oreilles décoiffées et le sourire jusqu’aux pommettes.

Accrochez-vous : avec Boris au sax et ses complices Levi, Philippe et Joachim, Trane Lives balance un hommage survolté à John Coltrane, entre cascades de notes, grooves incandescents et montagnes russes.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 21h30 à 22h45

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

