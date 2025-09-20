Born Idiot • Sale Gamine • Jaroslav3000 SUPERSONIC Paris

samedi 20 septembre 2025.

BORN IDIOT (22h30)

(Indie rock – Rennes, FR)

Au fil des années, les Rennais de Born Idiot se sont imposés comme une des figures de proue de l’indie-pop française, avec pour marque de fabrique textes désabusés, mélodies entêtantes, envolées synthétiques et guitares rock. Des sales gosses biberonnés à Crumb et aux Strokes, dont le romantisme est contrecarré par la vanité de la société moderne.

Après un hiatus post-covid, Born Idiot sont de retour avec Infinite Life Trauma, ode à la fin du monde annoncée.

Au travers de ses dix morceaux, ce nouvel album explore avec une sensibilité aiguisée les contours d’un monde en ruine, entre amour naufragé et chaos global. On y traverse des rêveries solitaires (Lonesome), des visions dystopiques où l’humain se perd dans la machine (Human Price), ou encore des romances suspendues entre nostalgie et apocalypse (The Last Bisou). Le morceau éponyme, véritable pépite mélancolique, aborde l’ennui amoureux dans nos sociétés modernes : des couplets blasés et des refrains entêtants viennent refléter la monotonie affective d’un quotidien désenchanté.

Le nouvel album de Born Idiot Infinite Life Trauma sera disponible le 26 septembre 2025.

Les 3 influences : Crumb, Beach Fossils, Good Morning

https://bornidiot.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/c/BornIdiot

SALE GAMINE (21h00)

(Pop groovy – Paris, FR)

Sale Gamine, c’est la voix d’une génération qui n’a plus envie de s’excuser d’être là. Avec sa pop hybride, traversée par des beats électroniques et une plume sans filtre, elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et s’impose comme une figure libre, espiègle et furieusement contemporaine.

Depuis l’EP Beta, Sale Gamine affûte une écriture directe, charnelle et poétique, toujours portée par des prods modernes et une attitude contestataire. On y parle de désir, de pouvoir, de sexe, de lendemain de fête et de la pression sociale — toujours avec un sourire en coin et une réplique bien placée. C’est une pop de l’intime et du clash, influencée autant par Billie Eilish, ou Lady Gaga, que par l’héritage des divas RnB 2000s et de la scène féminine actuelle.

Les 3 influences : L’impératrice, Lolo Zouai & Fils Cara

https://open.spotify.com/…/artist/41kAffi4nKel3VL1RMEHFx

https://www.youtube.com/channel/UC-JNUvOf8qawkvE1GfP6jSg

JAROSLAV3000 (20h00)

(Indie rock – Paris, FR)

En 1790 dans Critique de la faculté de juger, Emmanuel Kant écrit “La communicabilité d’un plaisir contient déjà en son concept qu’il ne s’agit pas d’un plaisir de jouissance de par la seule sensation, mais d’un plaisir de la réflexion”. Pour le natif de Konigsberg, la beauté ne se réduirait donc pas à la satisfaction liée aux sens, mais au jugement esthétique permettant de dépasser le cadre de la sensation et d’accéder à une dimension universelle.

Il aurait probablement détesté Jaroslav3000.

Car chez ce duo de musiciens formé à l’école du Post-punk (ex-LOBBY), “Si tu réfléchis deux

minutes, c’est mort”. Créé à Paris (ex-Lutèce) en 2022, le groupe compte bien faire parler de lui par ses compositions audacieuses qui, il est vrai, ne permettent pas d’interroger l’art en accédant à l’universel, mais plutôt de danser jusqu’au bout de la nuit en chantant à tue-tête les paroles incompréhensibles de Timmy.

Ici, il n’est question que d’émotions dans un moule calibré, industriel, d’une recette magique, une forme de luxe abordable. Ici, le tube est roi. “Les morceaux de 7 minutes ça va bien 5 minutes” ajoutent ils fièrement, puisqu’il s’agit d’un bon jeu de mot.

Les 3 influences : The Strokes, The Cure & The Chameleons

https://open.spotify.com/int…/track/1fMX2Yl9Tcu7HEQnbZAfsy

https://www.youtube.com/channel/UCyL0F-qKewDIoGOX4szjxFQ

Samedi 20 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d'une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Allah-Las, Beach Fossils & Feu Chaterton

Le samedi 20 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

