BORNE ARCADE HISTOIRE DU JEU VIDÉO Villeneuve-lès-Béziers

BORNE ARCADE HISTOIRE DU JEU VIDÉO

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-30

2026-03-24 2026-05-01

Venez tester une borne arcade proposant plus de 2 500 jeux emblématiques de l’histoire du jeu vidéo. Une animation ludique prêtée par la bibliothèque départementale, ouverte à tous les curieux et passionnés.

Cette animation permet de redécouvrir les grandes étapes du jeu vidéo à travers une borne arcade riche de milliers de titres cultes. Des premiers classiques aux jeux incontournables, chacun peut explorer, jouer et partager un moment convivial autour du patrimoine vidéoludique. Une expérience accessible à tous, mêlant nostalgie et découverte. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

English :

Come and try out an arcade terminal featuring over 2,500 iconic games from the history of video games. On loan from the departmental library, this fun activity is open to all enthusiasts.

